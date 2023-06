Slovesnost ob 78. obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj opomin na grozote vojne

Ljubelj, 10. junija - Današnja slovesnost ob 78. obletnici osvoboditve podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen pod Ljubeljem je služila kot opomin na grozote vojne in kot svarilo, da se ne bi več ponavljale. Govorci so izpostavili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in prizadevanj za mir ter pomen solidarnosti in sodelovanja.