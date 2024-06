Ob vsesrbskem zboru v Beogradu sprejeli skupno izjavo o zaščiti nacionalnih interesov

Beograd, 8. junija - Z molitvijo za srbski narod, ki so se je udeležili srbski predsednik Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in drugi politiki, se je dopoldne v Beogradu začel vsesrbski zbor. Vladi Srbije in Republike Srbske sta sprejeli skupno izjavo o zaščiti nacionalnih interesov, zvečer pa je napovedano množično javno zborovanje.