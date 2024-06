Srbska vladajoča stranka razglasila zmago v večini krajev

Beograd, 3. junija - Srbska vladajoča stranka SNS je razglasila zmago na nedeljskih volitvah v večini občin in mest, med njimi tudi v Beogradu, Novem Sadu in Nišu. V slednjem je SNS ostala brez večine in bi opozicija lahko s tesno večino prevzela oblast, poročajo srbski mediji.