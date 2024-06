Stranke v pričakovanju izidov volitev in referendumov z različnimi ocenami kampanje

Ljubljana, 9. junija - Na volitvah v Evropski parlament in posvetovalnih referendumih so volivci povedali svoje. Predstavniki organizatorjev kampanj pa bodo zdaj nestrpno čakali na rezultate. Nekateri so bili s kampanjo bolj zadovoljni, drugi manj, oster pa je bil danes prvak SDS Janez Janša, ki meni, da je pri organizaciji volišč prišlo do nepravilnosti.