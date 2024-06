Na Irskem in Češkem odprli volišča za evropske volitve

Dublin/Praga, 7. junija - Na Irskem so se davi odprla volišča za evropske volitve, na katerih bo svoj glas lahko oddalo okoli 3,6 milijona volilnih upravičencev. Na druge največje demokratične volitve na svetu so se ob 14. uri odpravili tudi Čehi, že v četrtek pa so o svojih evropskih poslancih odločali na Nizozemskem.