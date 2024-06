Vrečko: V Levici se odločno podajamo na evropske volitve

Ljubljana, 7. junija - Koordinatorica Levice Asta Vrečko zadnji dan kampanje pred evropskimi volitvami ocenjuje, da so v Levici dokazali, da znajo in zmorejo, zato se odločno podajajo na volitve. Volivce poziva, naj ne ostanejo doma in naj dajo svoj glas za Levico, če podpirajo njihove ukrepe na področju sociale, delavskih pravic, kulture, zdravstva in stanovanj.