Mladi na Žametni večerji med vinogradi postregli 150 gostov

Maribor, 7. junija - Pod mariborskim gričem Kalvarija se je ob veličastno pogrnjeni dolgi mizi na prostem v četrtek zvečer odvila Žametna večerja med vinogradi. Okoli 80 študentov in dijakov mariborskih šol za gostinstvo in turizem je pod milim nebom kuhalo in streglo 150 gostom, ki niso skoparili s pohvalami.