V Mariboru bodo znova kuhali in stregli med vinogradi

Maribor, 2. junija - V Mariboru se bo v torek odvila tretja Žametna večerja med vinogradi. V ospredju gastronomskega dogodka pod gričem Kalvarija je sodelovanje dijakov in študentov gostinstva in turizma z uveljavljenimi strokovnjaki. Ob tem želijo po navedbah lokalnega zavoda za turizem ozaveščati o priložnostih, ki jih ponujajo poklici v gostinstvu in turizmu.