Zveza potrošnikov in NIJZ opozorila na zavajajoče označevanje mešanih alkoholnih pijač

Ljubljana, 7. junija - Iz Zveze potrošnikov in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so na novinarski konferenci opozorili, da alkopopsi, torej mešane alkoholne pijače, kot so koktajli in radlerji, mladim odpirajo vrata v svet alkohola. Proizvajalci teh pijač, pogosto z zavajajočo embalažo, dejansko prodajajo preveč družbeno sprejemljivo drogo, menijo.