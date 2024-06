Za zagotavljanje varnosti hrane ključno izobraževanje in ozaveščanje

Ljubljana, 7. junija - Za zagotavljanje varnosti hrane in preprečevanje prehranskih incidentov je ključno izobraževanje in ozaveščanje vseh deležnikov v prehranski verigi, so ob današnjem svetovnem dnevu varnosti hrane opozorili udeleženci konference v državnem svetu. Pomembno je tudi sodelovanje deležnikov, tako na nacionalni kot mednarodni ravni.