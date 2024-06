Stroka: Varni in kakovostni hrani je treba posvetiti še več pozornosti

Ljubljana, 6. junija - Varni in kakovostni hrani bi bilo treba v vzgoji in izobraževanju posvetiti še več pozornosti ter se o tem tudi na splošno še več pogovarjati, je bilo mogoče slišati na današnjem dogodku pred svetovnim dnem varnosti hrane. Varovalk za varno in kakovostno hrano je sicer več, pomembno pa je tudi, kako na koncu z njo ravna potrošnik.