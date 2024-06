Anketa Dela: SDS in Gibanje Svoboda izenačena

Ljubljana, 7. junija - Zadnja javnomnenjska raziskava Mediane pred sobotnim volilnim molkom nakazuje na majhno razliko v rezultatu SDS in Gibanja Svoboda na nedeljskih evropskih volitvah. Po anketi inštituta za raziskave trga in medijev za časnik Delo bi vsaka stranka dobila tri evropske poslance, po en mandat pa se obeta SD, NSi in Vesni.