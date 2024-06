Tedenski pregled - Slovenija od 7. do 13. 6.

Ljubljana, 14. junija - Na evropskih volitvah je zmagala SDS pred Svobodo in Vesno, obenem pa so na referendumu večinsko podporo dobila vsa vprašanja o rabi konoplje, pomoči pri končanju življenja in o preferenčnem glasu na volitvah v DZ. Slovenija je napovedala dodatno pomoč za Palestince in Ukrajino. Vlada je sprejela predlog spremembe zakona o pomoči ribičem.