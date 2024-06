Tedenski pregled - svet od 7. do 13. 6.

Ljubljana, 14. junija - Na volitvah v EU so tri največje evropske politične skupine ohranile večino. Po zmagi skrajne desnice na evropskih volitvah v Franciji je predsednik Emmanuel Macron razpisal predčasne volitve. Voditelji G7 so dosegli dogovor o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja za podporo Ukrajini in podprli ameriški predlog za premirje v Gazi.