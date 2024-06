Na soočenju pred evropskimi volitvami med drugim o zagotavljanju miru in zelenem prehodu

Ljubljana, 6. junija - Nosilke in nosilci vseh enajstih list, ki kandidirajo na tokratnih evropskih volitvah, so danes svoja stališča predstavili v velikem televizijskem soočenju na Radioteleviziji Slovenija. Razlike med njimi so se med drugim pokazale predvsem glede pomoči Ukrajini z orožjem in pri pogledih na pomen zelenega prehoda.