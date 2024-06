Hotelirji na konferenci tudi o novem osnutku zakona o gostinstvu

Zreče, 6. junija - Hotelirji so na današnji konferenci Združenja hotelirjev Slovenije veliko pozornosti namenili kadrovskim izzivom, kot sta pridobivanje zaposlenih in dolgotrajni postopki zaposlovanja tujcev. V luči novega osnutka zakona o gostinstvu so izpostavili tudi nujnost regulacije in boljšega nadzora kratkočasnega najema kapacitet.