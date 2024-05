Sobodajalci proti omejevanju oddajanja nepremičnin v kratkotrajni najem

Ljubljana, 22. maja - Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, Združenje sobodajalcev in Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije ostro nasprotujejo predlogu zakona o gostinstvu, ki bi omejil oddajanje nepremičnin v kratkotrajni najem. Prepričani so, da krši ustavo, ob tem pa izpostavljajo, da na ceno stanovanj in najemnin kratkoročne namestitve ne vplivajo pomembno.