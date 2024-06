Golob: Slovenija bo kupila dva namenska helikopterja za reševanje življenj

Krško, 6. junija - Slovenija bo zgradila floto in infrastrukturo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, najprej pa bodo kupili dva namenska helikopterja za reševanje življenj, je po seji vlade v Krškem povedal premier Robert Golob. Enote bo oblikovala policija skupaj z ministrstvom za zdravje, v naslednjih treh letih pa bodo za to namenili do 50 milijonov evrov.