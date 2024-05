Za učinkovitejšo helikoptersko nujno medicinsko pomoč predlagana selitev baze v Lesce

Radovljica, 16. maja - Gorska reševalna služba Radovljica predlaga selitev baze helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) z Brnika v Lesce. Predlog so na sredinem posvetu v Radovljici podprli tudi vodstvo brniške HNMP, Občina Radovljica, ministrstvo za zdravje in civilna zaščita. Prepričani so, da bi selitev baze in namenski helikopterji izboljšali učinkovitost.