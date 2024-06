Generalna skupščina ZN izvolila pet novih članic Varnostnega sveta ZN

New York, 6. junija - Generalna skupščina ZN je danes formalno izvolila pet novih nestalnih članic Varnostnega sveta ZN, ki bodo začele mandat 1. januarja 2025 in ga končale 31. decembra 2026. Sloveniji se bodo v njenem drugem letu mandata v Varnostnem svetu pridružile Danska, Grčija, Pakistan, Panama in Somalija.