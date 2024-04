Slovenija bo junija gostila mednarodno konferenco o nevrodegenerativnih boleznih

Ljubljana, 3. aprila - V Ljubljani bo junija mednarodna konferenca o nevrodegenerativnih boleznih. Njen namen je povezati odločevalce, raziskovalce, stroko, svojce in bolnike in prispevati k organizaciji celovite oskrbe bolnikov s temi boleznimi, so navedli organizatorji. Poudarili so, da so pri obravnavi teh bolezni ključni pristop, skrb za človeka in zgodnja diagnoza.