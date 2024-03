Tudi za gradnjo jedrskih objektov odlagališča NSRAO izbran Rikov konzorcij

Krško, 26. marca - ARAO je za izvajalca gradnje jedrskih objektov v okviru odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem izbrala konzorcij družbe Riko s partnerji Kolektor, CGP in Kostak. Druga ponudba, korejskega konzorcija, je bila dražja in nepopolna. Rikov konzorcij je bil izbran že za infrastrukturna dela.