Unicef: Vsak četrti otrok, mlajši od pet let, živi v hudi prehranski revščini

New York, 6. junija - Vsak četrti otrok na svetu, ki je mlajši od pet let, živi v hudi prehranski revščini, razkriva danes objavljeno poročilo Sklada ZN za otroke (Unicef). To pomeni, da približno 181 milijonov otrok na dan zaužije največ dve skupini živil, zaradi česar pri njih obstaja tudi do 50 odstotkov višja verjetnost, da bodo trpeli zaradi akutne podhranjenosti.