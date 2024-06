Janša: Na evropskih volitvah odločitev tudi o nadaljnji poti slovenske demokracije

Celje, 5. junija - Na evropskih volitvah ne bo šlo samo za to, kdo bo Slovenijo zastopal v EU, ampak tudi, kam bo šla slovenska demokracija, meni prvak SDS Janez Janša. SDS je kampanjo vzela resno, ponudila vsebino in najmočnejšo listo. A čas za štetje mandatov bo šele v nedeljo, nič še ni odločeno, treba se je še boriti, je dejal in pozval k udeležbi na volitvah.