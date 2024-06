Addiko Bank problematizira davek na bilančno vsoto bank

Ljubljana, 5. junija - Addiko Bank je na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev v delu, ki bankam in hranilnicam nalaga začasen davek na bilančno vsoto. Predlog po mnenju vlade ni utemeljen, so po dopisni seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.