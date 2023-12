Boštjančič po sprejemu zakona o obnovi znova v bran dodatnih javnofinančnih virov

Ljubljana, 14. decembra - Dodatni javnofinančni viri, kot sta začasni davek na bilančno vsoto bank in začasno zvišani davek na dohodek pravnih oseb, so glede na predvideni obseg investicij potrebni za financiranje obnove in razvoja po avgustovski ujmi, je danes povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Zagotovil je, da ni dileme, za kaj bodo dodatni viri porabljeni.