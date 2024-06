Na Cipru zaradi visokih temperatur omejili delo na prostem

Nikozija, 5. junija - Zaradi prvega letošnjega vročinskega vala, med katerim so na Cipru danes zabeležili temperature do 43 stopinje Celzija, je ministrstvo za delo prepovedalo delo na prostem in dostavo hrane na dom od poldneva do 16. ure. Na sredozemskem otoku so zaradi visokih temperatur razglasili oranžno opozorilo.