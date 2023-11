Turčija izpustila obsojenega nekdanjega uslužbenca konzulata ZDA

Ankara, 29. novembra - Turške oblasti so iz zapora izpustile Metina Topuza, nekdanjega uslužbenca ameriškega konzulata v Turčiji, ki je bil zaprt zaradi obtožb, povezanih s terorizmom, je danes sporočil tiskovni predstavnik veleposlaništva ZDA v Turčiji. Zaenkrat ni jasno, ali so Topuza izpustili predčasno ali pa je bil upravičen do pogojnega izpusta.