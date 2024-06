Katar od Izraela pričakuje jasnejši odgovor na Bidnov načrt za prekinitev ognja v Gazi

Doha, 4. junija - V Katarju so danes potrdili prejem izraelskega odgovora na načrt predsednika ZDA Joeja Bidna za prekinitev ognja na območju Gaze in izpustitev talcev. Čeprav je odgovor "precej bližji" dogovoru, Katar pričakuje "jasnejše stališče" Izraela in "konkretno odobritev" z obeh strani, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.