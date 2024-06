Nemec zavrača "manipulacije Janše" glede predčasnega glasovanja

Ljubljana, 4. junija - Nosilec liste SD za evropske volitve Matjaž Nemec verjame, da predčasno glasovanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo in da so zagotovljeni vsi potrebni varnostni in pravni ukrepi. "Zato ostro zavračam manipulacije predsednika SDS Janeza Janše, ki poziva ljudi, da naj ne glasujejo predčasno," je zapisal v sporočilu za javnost.