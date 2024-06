Nasprotniki izvedbe Magnificovega koncerta v Tivoliju proti vsem množičnim dogodkom v parku

Ljubljana, 4. junija - V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so skupaj s predstavniki stroke in "uporabniki" osrednjega ljubljanskega parka Tivoli na današnji novinarski konferenci pojasnili razloge za nasprotovanje izvedbi za konec avgusta načrtovanega koncerta glasbenika Magnifica v Tivoliju. Kot so poudarili, nasprotujejo izvedbi vseh množičnih dogodkov v parku.