AZN: Slovensko zavarovalništvo robustno in stabilno

Ljubljana, 4. junija - Slovensko zavarovalništvo upravlja s prek deset milijardami evrov sredstev, lani pa je znova dokazalo odpornost in prilagodljivost na zahtevne razmere, so navedli v Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN). Med prihodnjimi izzivi so opozorili na makroekonomske razmere, geopolitična trenja, podnebne spremembe ter zdravstvena in pokojninska zavarovanja.