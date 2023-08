AZN svetuje natančno preverjanje zavarovalnega kritja po poplavah

Ljubljana, 11. avgusta - Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) v zvezi z zavarovalnim kritjem po poplavah in postopki glede uveljavljanja zavarovanja opozarja, da sta uveljavljanje in višina škodnega zahtevka odvisna od sklenjene zavarovalne pogodbe. Zavarovancem zato predlaga preverbo splošnih pogojev in predvsem tega, ali pogodba krije nevarnost poplave.