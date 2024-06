Na zahodu Mehike umorjena tamkajšnja županja

Ciudad de Mexico, 4. junija - Županja zahodnega mehiškega mesta Cotija Yolanda Sanchez Figueroa je umrla v ponedeljek, potem ko so nanjo streljali na cesti, so sporočile regionalne oblasti. Umor se je zgodil dan po izvolitvi nove predsednice Claudie Sheinbaum in po koncu volilne kampanje, ki jo je tudi sicer zaznamovalo nasilje nad politiki.