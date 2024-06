Claudia Sheinbaum - znanstvenica kot prva ženska na čelu Mehike

Ciudad de Mexico, 3. junija - Mehičani so v nedeljo za svojo prvo predsednico s prepričljivo večino izvolili 61-letno Claudio Sheinbaum, ki si je pred vstopom v politiko izgradila bleščečo kariero znanstvenice. Do nedavnega županja mehiške prestolnice velja za predano levičarko in tesno zaveznico odhajajočega predsednika Andresa Manuela Lopez Obradorja.