V Ljubljani predstavili umetniški projekt programa GO! 2025 Nezmožni umreti

Ljubljana, 19. januarja - V Ljubljani so predstavili večdelni umetniški omnibus Nezmožni umreti/Inabili alla morte, ki sodi med večje projekte uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica. Dvojezični projekt, ki je še v nastajanju, bo vseboval tri gledališke predstave, šest radijskih iger in publikacije, so povedali na novinarski konferenci.