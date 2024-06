V Palomi bodo predstavili rezultat obsežnih naložb v zadnjih letih

Sladki Vrh, 4. junija - V tovarni papirja in izdelkov iz papirja Paloma, ki je zadnjih sedem let v 100-odstotni lasti češko-slovaške skupine Eco Investment, bodo danes predstavili prenovljene proizvodne in skladiščne zmogljivosti. Vanje so tudi ob podpori države vložili 130 milijonov evrov. Na slovesnosti v Sladkem vrhu bodo najvišji vladni predstavniki.