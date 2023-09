Paloma lani s četrtino višjimi prihodki, a spet z milijonsko izgubo

Sladki Vrh, 5. septembra - Sladkogorska tovarna papirja Paloma, ki je že šest let v 100-odstotni lasti češko-slovaške skupine Eco Investment, je minulo leto končala s 117 milijoni evrov prihodkov od prodaje, kar je skoraj četrtino več kot leto pred tem. Kljub temu so zaradi bistveno višjih cen surovin in energije leto sklenili s 6,3 milijona evrov čiste izgube.