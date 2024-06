Pregled - šport, 1. 6. (sobota)

Ljubljana, 1. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 1. junija.

AUGSBURG - Šestnajstletni slovenski kanuist Žiga Lin Hočevar je zmagovalec tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji. Pred dnevi je slovenski najstnik v Tacnu postal evropski prvak, zdaj pa je v Augsburgu zmagal še na svoji prvi tekmi v članski konkurenci svetovnega pokala.

LJUBLJANA - Tudi v drugi finalni tekmi končnice državnega prvenstva v namiznem tenisu so aktualne državne prvakinje Kajuh-Slovan s 4:1 premagale Fužinar Inter Diskont. Za Ljubljančanke je to tretji zaporedni naslov državnih prvakinj, skupaj peti, Ravenčanke pa so ostale pri devetih.

BERLIN - Najboljši motokrosisti sezono svetovnega prvenstva po tednu premora nadaljujejo v nemškem Teutschenthalu. V kvalifikacijah je bil najhitrejši vodilni dirkač sezone Tim Gajser. Za njim sta se zvrstila Španec Jorge Prado in Francoz Romain Febvre.

BRATISLAVA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi tretjega, zadnjega turnirja zlate lige v Bratislavi izgubila proti Švedski z 0:3. Slovenske odbojkarice so doživele še četrti poraz v zlati ligi. Naslednja tekma Slovenke čaka v nedeljo, ko se bodo merile z gostiteljicami Slovakinjami.

LONDON - Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci lige prvakov v sezoni 2023/24. V velikem finalu na londonskem Wembleyju so premagali Borussio Dortmund z 2:0. Za Real sta zadela Daniel Carvajal v 74. in Brazilec Vinicius Jr. v 83. minuti.

BUDIMPEŠTA - Rokometašice Györa so finalistke letošnje lige prvakinj. Na sklepnem turnirju v Budimpešti so v prvem polfinalu tesno s 24:23 (13:10) premagale danski Esbjerg. Slovenska reprezentantka Ana Gros, ki na sklepnem turnirju lige prvakinj igra že petič, je za zmagovalke dosegla tri gole. V finalu se bo Györ pomeril z nemškim Bietigheimom.