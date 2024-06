Pregled - evropske volitve 2024 do 15. ure

LJUBLJANA - Možnosti za uspeh vodilnih strank, ki kandidirajo na evropskih volitvah v Sloveniji, so se še okrepile, kaže najnovejša anketa, ki jo je za časnik Dnevnik opravila agencija Ninamedia. Podpora listi SDS se je povečala s 27,4 odstotka v prejšnji anketi na 29 odstotkov opredeljenih volivcev, podpora Gibanju Svoboda pa s 17,7 na 21,3 odstotka. Podpora pa padla trem sledilkam: stranki Vesna s 14,1 na 11,5 odstotka, SD z 11,5 na 9,3 odstotka in NSi s 7,9 na 7,0 odstotka. Delež volivcev, ki ne vedo, za koga bodo glasovali, se je znižal s 23 na 14,9 odstotka.

LJUBLJANA/MARIBOR/CELJE/... - Kandidati Gibanja Svoboda Irena Joveva, Maša Kociper, Matej Grah, Jure Leben, Janja Sluga, Uroš Brežan, Tamara Vonta in Marjan Šarec so se dopoldne predstavljali na stojnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, na Ptuju, v Murski Soboti, Novi Gorici, Kopru, Krškem, Slovenj Gradcu, Velenju, Novem mestu in Kranju. Stojnica bo popoldne predvidoma še na Jesenicah.

KOČEVJE/PTUJ/NOVA GORICA - Kandidat SD Matjaž Nemec je obiskal kkočevje in se nato na Ptuju udeležil prireditve Poli maraton. Zvečer bo v Novi Gorici na pogovornem večeru gostil klavirskega virtuoza in ambasadorja Evropske prestolnice kulture GO!2025 Alexandra Gadijeva.

MARIBOR - Kandidat NSi David Klobasa je v Mariboru pripravil pogovor o prihodnosti glede zdravstva, gospodarstva, kmetijstva, regionalnega razvoja in migracij. Sodelovali so podpredsednica strokovnega Združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Sabina Markoli, mariborska mestna svetnica in nekdanja poslanka Lidija Divjak Mirnik, predsednik sekcije frizerjev pri OZS Smiljan Škarica, lastnica trgovine Allegria Kim Slokan, direktor mariborske območne službe zavoda za zaposlovanje Bernard Memon in vodja ambulante Pedenjped v Lenartu Bernarda Vogrin. Kandidatki NSi Ljudmila Novak in Katja Berk Bevc sta obiskali stojnico v Ilirski Bistrici, putujoča kavarna NSi s kandidatko Mojco Erjavec je obiskala Ptuj z okolico. Kandidat NSi Matej Tonin je bil na spominski slovesnosti v Kočevskem rogu.

LJUBLJANA/CELJE/TRBOVLJE/KOPER/PTUJ - Kandidati Levice Nataša Sukič, Luka Mesec, Fahir Gutić in Tarra Stermšek Kristan so se dopoldne predstavljali v Ljubljani, Celju, Trbovljah in Kopru. Kandidatka Katja Sluga se bo popoldne predvidoma predstavila na Ptuju.

LJUBLJANA/KOPER/KRANJ/KOČEVJE/CELJE - Kandidati Vesne - zelene Andreja Marolt, Ibrahim Nouhoum, Urška Zgojznik, Klemen Belhar, Marike Grubar in Vladimir Prebilič so se predstavljali na stojnicah v Ljubljani, Celju, Kranju in Kopru. Prebilič bo popoldne v Kočevju predvidoma sprejel udeležence Kočevsko Outdoor Festivala.