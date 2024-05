Objavljen poziv za uveljavljanje subvencij za nakup električnih koles

Ljubljana, 31. maja - Družba Borzen je v današnjem uradnem listu objavila poziv za uveljavljanje subvencij za nakup električnih koles. Razpis omogoča subvencijo v višini do 30 odstotkov prodajne cene, letos pa bo za subvencije električnih in tovornih koles na voljo do dva milijona evrov. Vloge bo mogoče oddati od ponedeljka.