Okoljsko ministrstvo na informativnem dnevu predstavilo razpise

Ljubljana, 28. maja - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes na stojnicah v Ljubljani na prvem Info dnevu MOPE predstavilo aktualne in prihajajoče javne razpise oz. finančne spodbude, namenjene prebivalcem, podjetjem, javni upravi in nevladnim organizacijam. Razpisi so namenjeni spodbujanju trajnostnega razvoja in zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.