EU v zvezi s Severno Korejo uvedla nove sankcije proti posameznikom in podjetjem

Rim/Bruselj, 31. maja - EU je na seznam sankcij proti Severni Koreji danes dodala šest posameznikov in tri podjetja zaradi severnokorejskega balističnega in jedrskega programa ter vojaške podpore Rusiji v vojni proti Ukrajini. Skupina sedmih gospodarsko najmočnejših držav (G7) pa je izrazila zaskrbljenost zaradi poglabljanja sodelovanja med Pjongjangom in Moskvo.