V DeSUS in Dobri državi prepričani v uspešnost skupne liste

Sežana, 31. maja - V strankah DeSUS in Dobra država, ki na evropskih volitvah nastopata s skupno listo, so prepričani, da sodelovanje obeh strank pomeni pomemben korak k večji enotnosti in učinkovitosti v slovenskem političnem prostoru. "Združeni v skupni listi predstavljamo novo upanje in moč za Slovenijo v Evropi," je izpostavil nosilec liste Uroš Lipušček.