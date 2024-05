Singapur, 31. maja - ZDA in Kitajska bosta v prihodnjih mesecih obnovili dialog med vojskama, je danes v Singapurju po srečanju s kitajskim kolegom Dong Junom izjavil ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Kritičen je bil do vojaških vaj, ki jih je Peking v bližini Tajvana izvedel kmalu po inavguraciji predsednika Lai Ching-teja, in jih označil za provokativne.