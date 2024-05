Na čelo ptujske bolnišnice se vrača Anica Užmah

Ptuj, 31. maja - Svet zavoda Splošne bolnišnice Ptuj je na četrtkovi seji na mesto direktorice soglasno imenoval Anico Užmah, ki je na tem položaju že bila do junija 2022. Kot so danes sporočili iz bolnišnice, bo vodenje prevzela po pridobitvi soglasja s strani ustanovitelja, do takrat pa bo bolnišnico kot v. d. direktorja še naprej vodil Aleksander Voda.