Objavljen razpis za direktorja ptujske bolnišnice

Ptuj, 3. maja - Svet zavoda ptujske bolnišnice je objavil razpis za direktorja te zdravstvene ustanove za štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora med drugim imeti ustrezno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja, znanje enega svetovnega jezika, predložiti mora tudi program dela in razvoja bolnišnice.