Na Koroškem se začenja Ars fest 2024

Radlje ob Dravi, 31. maja - Kulturno društvo Radlje ob Dravi od danes do 16. junija gosti festival Ars fest 2024. Ta bo potekal na devetih prizoriščih v treh občinah in v letošnji tretji izvedbi prinaša deset koncertov, dva razstavna dogodka in tri delavnice. Med vrhunci bosta nastop pianista Saše Vollmaierja ter koncert Ženskega pevskega zbora Aglaja z godalci in tolkalci.