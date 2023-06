Lokalni ustvarjalci in prepoznavni gosti na festivalu Ars fest 2023

Radlje ob Dravi, 2. junija - Lokalni ustvarjalci na področju glasbene in likovne umetnosti bodo skupaj z nekaterimi prepoznavnimi domačimi in tudi tujimi gosti izvedli letošnji festival Ars fest 2023, ki ga od danes do 18. junija organizira Kulturno društvo Radlje ob Dravi. Skupno se bo devet dogodkov odvilo v Radljah ob Dravi, Vuzenici in na Muti.