Socialni partnerji na okrogli mizi tudi o obnovitvi dialoga

Portorož, 31. maja - V Sloveniji smo zelo blizu obnovitvi socialnega dialoga, je na današnji okrogli mizi v Portorožu ocenil minister za delo Luka Mesec. V razpravi o spodbujanju kolektivnih pogajanj o določanju plač so predstavniki delodajalcev in sindikatov medtem izrazili različna mnenje glede tega, kaj naj ureja zakon in kaj kolektivne pogodbe.